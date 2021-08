Steam Deck apprezzatissimo da Phil Spencer. Xbox Game Pass e xCloud funzionano molto bene

Verso la fine dell'anno, Valve rilascerà la tanto attesa console ibrida Steam Deck, una console portatile in stile Nintendo Switch, molto più potente e con l'accesso all'intera libreria di Steam.

La console è stata recentemente testata da alcuni fortunati giornalisti e influencer, tutti decisamente entusiasti dell'hardware, ma in mezzo a loro era presente anche una personalità interessante: Phil Spencer, il capo di Xbox.

Come svelato su Twitter, Phil Spencer è stato invitato a provare Steam Deck negli uffici Valve e a testarla per qualche giorno in giro. Il suo giudizio? Promossa!

Ecco quanto dichiarato da Spencer sul proprio canale social:

"Sono stato da Valve questa settimana e ho parlato con Scott, Erik e Gabe riguardo a Steam Deck. Ho la console da quasi una settimana e posso dire che è un bel device. Avere i giochi a portata di mano, la grandezza dello schermo, i controlli, tutto eccellente. Giocare ad Halo e Age of Empires è bello e xCloud funziona bene. Congratulazioni al team di Steam Deck.".

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it's a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85 — Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021

Nonostante sia una console di Steam, Valve non ha voluto creare un hardware dall'ecosistema chiuso. Pertanto, trattandosi di un OS basato su Linux, è possibile personalizzarlo a proprio piacimento e perfino installarci sopra Windows.

In questo caso, Spencer ha scelto di installare la versione Linux di xCloud per testare un paio di titoli, ma nulla impedirebbe ad un giocatore di installare Windows e sfruttare l'applicazione di Xbox Game Pass (dato che ancora non esiste una variate Linux di questo servizio, se non attraverso browser web) per ampliare a dismisura la propria libreria.

Se il capo di Xbox ha approvato l'uso di Steam Deck per i servizi di Microsoft, potrebbe arrivare in futuro un'app dedicata per il nuovo hardware di Valve?

