Steam Deck alle prese con Doom Eternal, Death Stranding e altri titoli tripla-A nel nuovo trailer

Il canale YouTube ufficiale di Valve ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Steam Deck, l'imminente console ibrida del colosso gaming PC.

Il trailer in questione, visibile qui di seguito, illustra le principali caratteristiche dell'hardware, focalizzandosi sul design, sui titoli giocabili e sulle feature supportare.

Durante la spiegazione, è possibile ammirare diversi spezzoni di gameplay provenienti da alcuni dei titoli più giocati su Steam. Fra questi abbiamo Control, Jedi Fallen Order, Death Stranding, Halo e DOOM Eternal, anche se non mancano giochi indie e a medio budget.

I video sono, ovviamente off-screen e qualcuno potrebbe perfino ipotizzare che siano stati realizzati "ad arte", per mostrare gameplay perfetto e senza difetti, quindi non una rappresentazione effettiva di come i giochi girerebbero su Steam Deck.

Sappiamo, dai componenti hardware presenti nella console, che Steam Deck avrà come base una risoluzione di 800p su tutti i giochi e un frame-rate minimo di 30fps, con la possibilità di raggiungere valori più elevati.

I giornalisti e gli influencer che hanno testato Steam Deck in anteprima hanno assicurato che giochi come Star Wars Jedi e DOOM girano perfettamente sulla console, quindi c'è da esserne ottimisti. I più indecisi, purtroppo, dovranno aspettare dei nuovi test, prima di esprimere un parere.

Fonte: Youtube