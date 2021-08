Twisted Metal remake o reboot su PS5? L'insider Tom Henderson lancia il rumor

Twisted Metal è una delle molteplici IP di proprietà Sony, finite nel dimenticatoio ormai da tempo: per chi non lo sapesse, si tratta di una serie "demolition derby arena" dai toni horror, ma allo stesso tempo divertenti.

L'ultimo capitolo di questa serie, intitolato semplicemente Twisted Metal e sviluppato da Eat Sleep Play, uscì su PS3 nel 2012 e, da allora, non si ebbero più nuovi capitoli.

Il fatto che David Jaffe, director della saga, si sia allontanato da Sony nel 2007 e da Eat Sleep Play nel 2012, non ha sicuramente contribuito al proliferare dell'IP.

Twisted Metal è così destinato all'oblio? Forse no, almeno secondo Tom Henderson, il noto leaker di Call of Duty e Battlefield.

L'insider ha pubblicato su Twitter una foto presa da Twisted Metal, allegandola ad un messaggio molto semplice: "2023".

Cosa significa tutto questo? Nel 2023 avremo un nuovo capitolo della serie? Un remake? Un reboot? Una raccolta di titoli rimasterizzati?

Tante speculazioni e tante possibilità, ma una cosa è certa: si tratta di un rumor troppo specifico per essere campato per aria.

Naturalmente, trattandosi della voce di un insider, continueremo a non considerarlo ufficiale finché non avremo delle conferme da Sony e dallo studio che si occuperà del presunto titolo.

Voi che ne pensate? Accogliereste con piacere un nuovo Twisted Metal?

Fonte: Resetera