Battlefield 2042, il beta test su PS5 è stato cancellato per problemi tecnici

Il beta test di Battlefield 2042 su PlayStation 5 è stato annullato all'ultimo minuto a causa di "un problema critico" relativo alla build del gioco: l'annuncio è stato fatto dal responsabile della community di DICE Adam Freeman.

Il test solo su invito è attualmente in corso su PC da giovedì e gli inviti stanno ora arrivando anche ai giocatori Xbox che si sono registrati per l'EA Playtesting. "Abbiamo testato le nostre build in background su console prima dei test crossplay di questo fine settimana", ha scritto su Twitter il responsabile. "Abbiamo già identificato un problema critico con la nostra build presentata su PlayStation 5 e abbiamo informato la gente che non effettueremo test su PlayStation 5 questo fine settimana".

"Grazie alle persone su PlayStation che si sono inizialmente registrate, tenete d'occhio il sito Web di EA Playtesting per eventuali playtest futuri che saremo in grado di lanciare". Freeman ha aggiunto che DICE ha avuto "48 ore ottime su PC finora" durante le sessioni di apertura del test. "Abbiamo testato con successo il ridimensionamento del nostro server e abbiamo ricevuto molti nuovi dati positivi da persone che hanno usato la nostra rete chiusa per la prima volta", ha scritto. "Grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto".

|1| We've had a great first 48 hours so far on PC.



We successfully tested our server scaling and got a lot of new positive data back from people stressing our closed network for the first time. Thanks to everyone for jumping on so far. pic.twitter.com/SXLfcnrg9Y — Freeman ???? (@PartWelsh) August 13, 2021

A settembre è prevista una open beta che consentirà a più persone di testare il gioco. Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 dal 22 ottobre.

