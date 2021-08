Blade of Darkness il titolo action adventure dark fantasy arriverà su PC in versione rimasterizzata

Blade of Darkness è uscito su PC il 22 febbraio 2021. Da allora ne è passato di tempo, ma le sue caratteristiche hanno portato molti utenti a considerarlo il precursore della formula "soulslike". Ora a sorpresa il gioco, dopo 20 anni, avrà una versione rimasterizzata che sarà disponibile il prossimo ottobre su Steam e GOG.

La principale novità che questa nuova versione porterà con sé è la rinnovata sezione grafica. Il titolo offrirà una risoluzione 4K, oltre a miglioramenti all'interfaccia utente, supporto per display widescreen e nuove opzioni di configurazione. L'editore fa anche riferimento a "miglioramenti minori" non specificati.

Sarete in grado di scegliere il vostro campione di Ianna: Tukaram il barbaro, Naglfar il nano, Sargon il cavaliere o Zoe l'amazzone. Ognuno ha punti di forza, punti deboli e abilità di combattimento uniche. Fatevi largo a suon di fendenti in una missione sanguinosa per salvare il mondo dalle forze del Caos.

"Siamo felici di riportare in vita Blade of Darkness, un classico senza tempo che, all'epoca della sua uscita, ispirò moltissimi altri giochi action-adventure grazie al suo originale approccio alle dinamiche di combattimento. In questa edizione abbiamo reinventato il gioco perché funzioni sugli attuali PC, aggiunto il supporto widescreen fino a una risoluzione di 4K, introdotto nuove impostazioni di visualizzazione e migliorato la stabilità generale. Il gameplay, i contenuti e la storia, però, rimangono inalterati...Con tutto il fascino e anche i difetti del gioco classico" affermano gli sviluppatori.

Fonte: Gamasutra