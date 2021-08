EVO 2022 ha già una data, l'evento tornerà il prossimo anno dal vivo

A causa delle complicazioni della pandemia, è stato deciso che EVO 2021, il prestigioso torneo di picchiaduro, si svolgerà online. L'evento, ora in mano a Sony, vuole offrire più azione ed emozioni agli appassionati del genere del prossimo anno.

Pertanto, ci sono già le date per la celebrazione dell'EVO 2022. L'obiettivo del comitato organizzatore è che la situazione migliori nei prossimi mesi in modo che il torneo possa essere svolto di persona. Il torneo del prossimo anno si svolgerà a Las Vegas dal 5 al 7 agosto. Molti giocatori sono entusiasti della prospettiva di tornare a un torneo dal vivo, mentre altri fan del genere dubitano che le condizioni lo consentiranno.

"Abbiamo adorato la competizione attraverso i nostri eventi online, ma niente batte i tornei dal vivo e di persona tra giocatori di tutto il mondo. È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo sperimentato di persona lo spirito della FGC", afferma un post su Twitter.

Va ricordato che la pandemia è stata un duro colpo per gli eSport in generale. Non è escluso che Sony apporti alcune modifiche e richieda determinate cose ai giocatori per poter partecipare. Tuttavia, per ora non ci sono ulteriori dettagli sull'evento.