Nintendo ordina al sito RomUniverse di distruggere tutti i giochi non autorizzati

Un tribunale ha condannato l'operatore di un sito Web di ROM ormai chiuso a "distruggere in modo permanente" tutti i giochi Nintendo non autorizzati a cui ha accesso: ciò riguarda Matthew Storman, il proprietario di RomUniverse.

Entro il 17 agosto 2021, dovrà "distruggere definitivamente tutti i giochi Nintendo non autorizzati o altre copie non autorizzate della proprietà intellettuale di Nintendo, inclusi film, libri e musica". Il giudice ha dato a Storman tempo fino al 17 agosto 2021 per ottemperare e fino al 20 agosto per depositare una dichiarazione presso il tribunale accertando di aver eseguito gli ordini del giudice. Se non lo fa, potrebbe essere accusato di falsa testimonianza.

Nel caso in cui il nome Matthew Storman suonasse familiare, lo avevamo già segnalato a giugno quando Nintendo ha vinto la causa in tribunale contro di lui e il suo sito web ROM ottenendo $ 2,1 milioni di danni. Nintendo of America aveva già intentato una causa contro Storman e RomUniverse nel settembre 2019, accusandolo di aver violato la legge sul copyright e sui marchi.

Poiché Storman è disoccupato, il tribunale lo ha condannato a pagare la somma in rate mensili di 50 dollari, ma ha mancato la scadenza per il suo primo pagamento. Nintendo ha quindi richiesto un'ingiunzione permanente contro Storman in modo che non potesse far rivivere il sito, ingiunzione approvata la scorsa settimana.

Fonte: Kotaku