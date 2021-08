PowerSlave Exhumed è il grande ritorno di un classico FPS di culto degli anni '90

Gli sviluppatori Nightdive Studios hanno annunciato PowerSlave: Exhumed, un porting per PC dello sparatutto in prima persona PowerSlave. Il gioco è stato originariamente lanciato nel 1996 su Sega Saturn e PC (MS-DOS) e nel 1997 è arrivato sulla prima PlayStation. Gli autori fanno notare che la versione aggiornata combinerà i migliori elementi delle versioni console.

Ecco la descrizione ufficiale di questo nuovo port: "Destinazione: l'antica città egiziana di Karnak. Le forze aliene in possesso di poteri terrificanti hanno isolato la comunità un tempo fiorente da ogni contatto esterno. In qualità di specialista di operazioni segrete, sei stato addestrato per tutte le forme di contingenza. Niente può prepararti, tuttavia, per l'incubo in cui stai per entrare".

Il titolo avrà nuove funzionalità tra cui display widescreen/HD, supporto per gamepad moderno, anti-aliasing SMAA, filtro texture anisotropico e achievement. I giocatori avranno più di 20 livelli, un machete all'inizio e altri 6 tipi di armi, tra cui bombe a mano, un lanciafiamme, una mitragliatrice M-60 e molto altro. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Le piattaforme non sono state annunciate, ma PowerSlave Exhumed arriverà su PC via GOG: attualmente non c'è ancora una data di uscita.

Fonte: Eurogamer