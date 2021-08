Star Citizen supera i 379 milioni di dollari raccolti! Torna l'evento di prova gratuito Free Fly

Lo sviluppatore di Star Citizen Cloud Imperium Games ha pubblicato una serie di nuovi video che mostrano i contenuti in arrivo: ma la cosa più importante è che chi vuole provare il gioco potrà farlo perché torna il Free Fly Event.

Questo evento gratuiti avrà inizio il 18 agosto: ciò significa che tutti potranno provare la nuova alpha 3.14 e visitare la nuova area, Orison, senza spendere soldi. Ciò consentirà ai giocatori di dare uno sguardo a tutto lo sviluppo fatto da Cloud Imperium Games finora. Ma passiamo ai video: uno di questi si incentra sul PvP, mentre il secondo si focalizza su uno degli aspetti meno presi in considerazione, ovvero il QA.

Veniamo al crowdfunding che aumenta ogni settimana: questa volta il totale dei finanziamenti ammonta a 379.967.595 di dollari con 3.190.384 di giocatori registrati. Il numero include non solo i sostenitori, ma anche gli account gratuiti creati per eventi come appunto il Free Fly. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione dei due video.

Attualmente Star Citizen è ancora in via di sviluppo e non c'è una data ufficiale di uscita. Ai giocatori non resta quindi che aspettare annunci dal team.

Fonte: Twinfinite