Twisted Metal con un remake/reboot su PS5? Il suo creatore David Jaffe non è contento

Secondo vari rumor, Sony e PlayStation stanno preparando una serie Twisted Metal, un franchise piuttosto popolare, ma che è stato abbandonato negli ultimi anni. A causa dell'esistenza di questa produzione, ci sono voci sul possibile lancio di un nuovo capitolo della saga.

A tal proposito, un noto insider ovvero Tom Henderson, ha suggerito che Twisted Metal potrebbe tornare nel 2023, tuttavia non si capisce se sotto forma di nuovo gioco o reboot/remake. L'informazione in seguito è giunta alle orecchie di David Jaffe, creatore del franchise e padre di God Of War. Durante una delle sue dirette, Jaffe ha espresso la sua opinione sul possibile ritorno di Twisted Metal, chiarendo che, se tutto ciò fosse reale, è improbabile che Sony lo contatterà.

Il creativo ha assicurato che probabilmente non è "la persona preferita di Sony al momento", quindi è improbabile che parleranno con lui per partecipare al progetto di cui si parla. In realtà, Jaffe pensa che il ritorno di Twisted Metal sia improbabile, in quanto non ne ha sentito parlare. D'altra parte, crede che Sony non darebbe una possibilità alla saga dopo l'accoglienza che ha avuto Destruction AllStars, titolo che condivide alcuni elementi con il suo franchise.

"Non ho sentito nulla...di parole ufficiali Sony o cose dietro le quinte, e sento molte cose dietro le quinte che non dovrei sapere. Credo che Sony non ne sia uscita al meglio con Destruction AllStars quindi non penso che si siano seduti a dire: 'Proviamo un altro titolo di combattimento automobilistico'" ha dichiarato Jaffe.

Il creativo ha lasciato intendere che i dettagli che sono stati rivelati sulla serie potrebbero essere accurati, ma ha sottolineato di non sapere nulla di un nuovo titolo della saga. Infine, Jaffe ha convenuto che non sarebbe stato contento se Sony non lo avesse contattato nel caso in cui avesse pianificato un titolo Twisted Metal per i prossimi anni.

Fonte: VGC