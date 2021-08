Battlefield 2042 avrebbe una modalità ispirata a Escape From Tarkov e a Hunt: Showdown?

Un dataminer di Battlefield 2042 sembra aver rivelato nuovi dettagli sulla modalità Hazard Zone che ancora non è stata spiegata nel dettaglio dal team di sviluppo.

Il primo test tecnico di Battlefield 2042 è arrivato durante il fine settimana (tranne che su PS5 a causa di problemi tecnici). I pochi fortunati che sono riusciti a strappare un invito al test hanno dovuto firmare accordi di non divulgazione, tuttavia alcuni filmati sono apparsi quasi immediatamente online una volta che il test è stato pubblicato.

EA si è impegnata a rimuovere qualsiasi filmato trovato, avvertendo anche i leaker delle possibili conseguenze. Per quanto riguarda ciò che i fan di Battlefield hanno appreso, il leaker Temporyal ha rivelato i dettagli che ha scoperto attraverso il datamining dei file del gioco. In particolare, ci sono ulteriori informazioni sulla modalità Hazard Zone di Battlefield 2042.

Il dataminer ha rivelato che Hazard Zone sembra avere molto in comune con Escape From Tarkov e Hunt: Showdown. I giocatori verranno trascinati nella mappa tramite un elicottero e avranno il compito di raccogliere il bottino e raggiungere un punto di estrazione con l'IA e i giocatori rivali che impediranno queste manovre. Sembra anche che morire faccia perdere tutto il bottino che si è raccolto fino a quel momento.

Hazard Zone seems to be indeed a mix between Escape from Tarkov & Hunt Showdown.



The ? "Orbital" map in #Battlefield 2042 has built-in support for this game mode. Other known locations can't be verified without additional data. No sign of a Hazard Zone exclusive map available. pic.twitter.com/C1imZe2Hdi — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

Per quanto riguarda le mappe su cui si svolgerà Hazard Zone, la modalità non sembra avere aree proprie. L'unico dettagliato da Temporyal è una variante di Orbital, una mappa che verrà utilizzata nelle altre modalità di Battlefield. Sebbene tutte le informazioni di cui sopra siano probabilmente parte del gioco in questo momento, devono essere prese come semplici rumor. Mancano due mesi dalla fine e EA potrebbe modificare in corso d'opera alcune cose. Staremo a vedere.

Fonte: VG247