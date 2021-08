BloodRayne Betrayal Fresh Bites, il sanguinoso remaster ha una data di uscita

Nato nel 2003 e diventato un franchise piuttosto apprezzato, BloodRayne ha conosciuto il suo momento di gloria con diversi giochi e addirittura una trilogia di film, prima di essere lentamente dimenticato sprofondando in un certo silenzio.

Tuttavia, sarebbe sbagliato dimenticare Betrayal, l'opera uscita nel 2011 diretta da Wayforward, visto che era un gioco d'azione 2D con uno stile notevole, oscuro e sanguinoso con alcune idee molto buone.

Contro ogni aspettativa, è proprio questo gioco ad essere il preciso oggetto di una versione rimasterizzata da Ziggurat Interactive - che ha acquistato la serie qualche tempo fa. La versione rimasterizzata ha una definizione in 4K, con un doppiaggio completamente rifatto e che vede attori della caratura di Laura Bailey (la Abby di The Last of Us Parte II) e Troy Baker (che ha partecipato tra l'altro a Death Stranding). Attori iconici del doppiaggio che riprenderanno così il loro ruolo di Rayne, metà vampiro e metà eroina umana, e Kagan. Solo per perfezionare l'esperienza, questa edizione "Fresh Bites" correggerà anche alcuni bug presenti nella versione originale. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Insomma, tutto questo per dire che c'è una data di uscita: BloodRayne Betrayal: Fresh Bites uscirà il 9 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

