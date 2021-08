Cultic è uno shooter horror old-school che ci mette di fronte a un inquietante culto

Il publisher 3D Realms e lo sviluppatore Jasozz Games hanno annunciato Cultic, un FPS retrò a tema horror in arrivo su console e PC il prossimo anno.

Il gioco vi metterà nei panni di un detective caduto in disgrazia che indaga su una serie di recenti rapimenti e omicidi. La sua ricerca lo porta fino a un culto misterioso, che lo lascia quasi morto in una fossa comune. Tuttavia, "qualcosa" si impadronisce della sua mente e del suo corpo preparando il protagonista alla vendetta.

Vantando sprite in stile anni '90, il titolo promette anche "combattimenti moderni" con armi da fuoco. Sarete in grado di utilizzare un sistema di combattimento corpo a corpo che include calci e l'abilità di scattare, scivolare e lanciare oggetti contro i vostri nemici.

Lo shooter avrà vari livelli tra cui grotte oscure, boschi in decomposizione e antichi templi.

Cultic è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Una demo è ora disponibile su PC tramite Steam e l'uscita è prevista per il 2022.

Fonte: Videogamer.