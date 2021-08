Cyberpunk 2077, cosa porterà la patch 1.3? Ce lo 'spiega' CD Projekt RED

A pochi giorni dall'arrivo della patch 1.3 homemade di un giocatore, CD Projekt RED è tornato a parlare di Cyberpunk 2077 e di ciò che devono aspettarsi i giocatori dal prossimo aggiornamento.

Come sempre, a precedere il changelog della patch arriva un post sotto forma di notiziario condotto da Gillean Jordan. Ma a cosa stanno lavorando gli sviluppatori polacchi? Per adesso le novità sono abbastanza scarsine: tuttavia, da quello che si apprende ci saranno modifiche alla minimappa del gioco e ad una sessione al Clouds che consentirà con calma di scegliere la propria doll.

Oltre a questo, la parte forse più importante sarà la possibilità di resettare ad un certo prezzo le varie abilità della nostra (o nostro) V. "Questa funzione darà ai giocatori la possibilità di sperimentare abilità e talenti in sicurezza. È facilmente accessibile e abbordabile per tutti, e permette di investire in particolari talenti senza esitazione" afferma lo studio.

Per adesso tutte le "novità" sono queste: CD Projekt RED ha assicurato che presto arriverà il changelog completo, e se siete tra quelli che non sanno aspettare, sintonizzatevi domani su Twitch alle 18 per una diretta in cui probabilmente verranno mostrati tutti i cambiamenti.

Fonte: CDPR