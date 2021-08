Cyberpunk 2077 e oltre! Il prossimo gioco di CD Projekt RED potrebbe essere in terza persona

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro sul suo sito web. L'azienda è alla ricerca di un programmatore che abbia una vasta esperienza con i giochi in terza persona. Da qui si pensa che lo studio stia cercando personale per il suo prossimo gioco.

La descrizione del lavoro non specifica su cosa esattamente dovrà lavorare il potenziale dipendente. Allo stesso tempo, viene notato che CD Projekt RED aveva precedentemente assunto un designer di sistemi di combattimento. A cosa stanno lavorando esattamente gli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077 rimane sconosciuto. I fan sperano nell'inizio dei lavori su The Witcher 4, ma potrebbe essere un'aggiunta a Cyberpunk 2077 o persino un gioco nel nuovo franchise.

Per adesso sappiamo che il team di sviluppo polacco è al lavoro sulla patch 1.3 di Cyberpunk 2077 e in un nuovo post sono stati svelati alcuni dei punti. Tuttavia, non ci è dato sapere ancora quando questo nuovo aggiornamento sarà disponibile.

Nell'attesa di saperne di più vi segnaliamo la patch 1.3 che è attualmente in via di sviluppo da parte di un giocatore che arriverà il 20 agosto.

Fonte: GameRant