Dishonored potrebbe diventare una serie TV di Netflix

Stando al sito Giantfreakinrobot, Netflix sta sviluppando un progetto legato a Dishonored che, molto probabilmente, sarà una serie TV.

Dishonored sarà inevitabilmente un progetto che molti paragoneranno a The Witcher di Netflix. Entrambi erano in precedenza videogiochi, anche se The Witcher è iniziato come un libro. Mentre per Dishonored, una serie TV sarebbe molto interessante, considerando il suo particolare mondo steampunk creato da Arkane.

Secondo le fonti, Gennifer Hutchinson (Breaking Bad e Better Call Saul) sarebbe l'autrice della sceneggiatura.

In generale, gli adattamenti dei videogiochi hanno una "cattiva reputazione". I videogiochi, i film o le serie televisive sono formati di narrazione molto diversi e la speranza è che l'eventuale serie TV di Dishonored riuscirà a rompere gli schemi.

Il gioco aveva una sua città (Dunwall) con un tono definito, aveva una premessa di partenza interessante per la storia, c'erano personaggi primari e secondari molto interessanti, ma la serie di Dishonored non è un franchise così enorme, il che potrebbe far sorgere qualche dubbio su un possibile adattamento per il piccolo schermo.

Non resta che attendere eventuali annunci ufficiali su una serie TV di Dishonored.

Fonte: Giantfreakinrobot.