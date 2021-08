Elden Ring e Sekiro? La nuova esclusiva PlayStation sarebbe 'più Souls Like' ma Bloodborne 2 sembra improbabile

Sony potrebbe avere in serbo una grande sorpresa per i fan PlayStation, poiché numerosi rumor suggeriscono l'arrivo di una nuova esclusiva.

PlayStation 5 è stata lanciata a novembre dello scorso anno con alcune esclusive tra cui Demon's Souls, Astro's Playroom e Spider-Man: Miles Morales e sembra che ci sia altro in cantiere.

Sappiamo per certo che Sony sta lavorando a un sequel del franchise di Horizon, Horizon Forbidden West, che è stato rivelato l'anno scorso. Tuttavia, le cose non stanno andando esattamente bene per il gioco, poiché una serie di indiscrezioni credibili hanno suggerito che il titolo ha poche possibilità di essere pubblicato quest'anno e probabilmente sarà rinviato al 2022.

Anche God of War dovrebbe arrivare nel 2022 ma, a parte tutti i rinvii, sembra che Sony abbia un altro asso nella manica, con un altro titolo From Software probabilmente in fase di sviluppo. Abbiamo ricevuto alcune informazioni dal podcast Xbox Real Deal della scorsa settimana ed è stato affermato che il titolo in arrivo non è Bloodborne 2.

Il podcast di Xbox Era afferma che il gioco è "più Souls Like" di Elden Ring e Sekiro. Sekiro ha una visione più incentrata sull'azione del genere Soulsborne, mentre dobbiamo ancora vedere di più riguardo Elden Ring. L'enfasi su "Souls-like" potrebbe portare molti fan a pensare che si tratti di Bloodborne 2, ma sembra che in realtà si tratti di una nuova IP.

Rumor suggeriscono che un nuovo evento PlayStation si svolgerà il 19 agosto, quindi non dovrebbe passare molto tempo prima di saperne di più.

Fonte: Dualshockers.