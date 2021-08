Fortnite potrebbe 'trasformarsi' in Among Us con una nuova modalità a tempo limitato

Fortnite potrebbe ricevere a breve un'altra modalità a tempo limitato, questa volta ispirata a uno dei giochi più popolari in circolazione.

lanciato nel 2017, Fortnite ha goduto di una popolarità indiscussa come uno dei giochi battle royale più giocati in circolazione, superando molti altri titoli del genere. Epic Games ha lavorato attivamente per portare nuovi contenuti e ultimamente sono successe molte cose.

Solo pochi giorni fa si è concluso il Rift Tour, che è stato uno dei più grandi eventi non solo nel gioco ma anche nella storia dei videogiochi. Ariana Grande ha tenuto un concerto dal vivo in-game con una grande partecipazione dei fan.

L'attuale stagione di Fortnite, la Stagione 7, si sta lentamente avvicinando alla conclusione, ma c'è dell'altro in arrivo. Un importante aggiornamento si sta preparando e potremmo assistere all'arrivo di qualcosa di davvero interessante nel gioco. Se avete seguito le notizie di Fortnite ultimamente, potreste essere ben consapevoli della vociferata collaborazione con Among Us. In moltissimi ne hanno parlato, tanto che l'account Twitter ufficiale di Among Us ha risposto alle voci, chiarendo che, in realtà, non esiste alcuna collaborazione ufficiale tra i due titoli.

Tuttavia, l'account Twitter ufficiale di Fortnite ha pubblicato un teaser che suggerisce cosa accadrà in futuro. Mentre in un immagine teaser vediamo solo il battle bus, importanti leaker di Fortnite hanno affermato che è in realtà il secondo teaser per la modalità "Impostor" in stile Among Us.

A second "Imposters" Mode teaser coming on August 17th!



Looks like Scrub the Battle Bus could be a task! pic.twitter.com/EQIa7Z6Fl0 — FNAssist - News & Leaks (@FN_Assist) August 15, 2021

Secondo i leaker, ripulire il Battle Bus potrebbe essere un incarico in alcune delle missioni che arriveranno nell'aggiornamento insieme alla nuova LTM. Con la possibilità di una collaborazione esclusa, potremmo ancora ottenere un LTM in stile Among Us, e questo sembra altamente probabile con tutto ciò che abbiamo appreso finora.

Fonte: Dualshockers.