Fortnite, ora toccherà a Wonder Woman rappresentare la Justice League

Per combattere l'invasione aliena che semina guai durante questa settima stagione di Fortnite, i supereroi sono chiamati in soccorso. Dopo aver già reclutato importanti alleati come Batman o Superman, la Justice League accoglie un nuovo membro nell'universo di Fortnite.

Tocca quindi a Diana Prince, meglio conosciuta con il nome di Wonder Woman, a venire a dare una mano ai personaggi di Fortnite per difendere l'isola dall'invasione. Lascia quindi le terre pacifiche e calme di Paradise Island per aiutare gli abitanti dell'isola a vincere la battaglia e riportare la pace. Tuttavia dovremo attendere ancora qualche giorno prima di mettere le mani sulla skin di Wonder Woman, oltre che sulla sua variante, perché i due set saranno disponibili solo dal 20 agosto nel negozio di gioco.

Oltre alla skin sarete in grado di arricchire il vostro armadietto con il set che include Deltaplano Ali d'aquila dorate, Ascia da battaglia di Atena, schermata di caricamento Trinità della DC e dorso decorativo mantello di Diana disponibile in due varianti.

Fierce Amazonian Warrior and founding member of the Justice League, @DCComics Wonder Woman is coming to the Island.



Read about her cosmetic set and about the upcoming Cup where you can earn her Outfit early!



?: https://t.co/Me0ZuOBIWs pic.twitter.com/ohr8f1z5R2 — Fortnite (@FortniteGame) August 16, 2021

Ma non è finita qui! Il sito di Fortnite a tal proposito recita: "Chiama un amico e gareggia nella Coppa Wonder Woman del 18 agosto 2021 per poter vincere il costume Wonder Woman e il dorso decorativo mantello di Diana prima che sia disponibile nel Negozio oggetti. Tu e il tuo partner avrete tre ore per completare fino a 10 partite e ottenere più punti possibile. Le migliori squadre di ciascuna regione riceveranno il costume Wonder Woman e il dorso decorativo mantello di Diana. Tutte le squadre che otterranno otto o più punti riceveranno inoltre la schermata di caricamento Amazzoni onorarie".

Fonte: Fortnite