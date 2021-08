Ghost of Tsushima in edizione standard rimosso dal PlayStation Store. Disponibile solo la Director's Cut

Ghost of Tsushima di Sucker Punch può essere acquistato attraverso PlayStation Store, ma sulla piattaforma di Sony ora non è più disponibile l'edizione standard dell'apprezzato titolo.

Da ora, sullo store PlayStation il gioco è disponibile solamente nella Director's Cut che sarà lanciata questa settimana, il 20 agosto.

Per chi non lo sapesse, Ghost of Tsushima Director's Cut è stato annunciato per PS4 e PS5 lo scorso mese e includerà, oltre al gioco base, contenuti come la Iki Island expansion, la Modalità cooperativa online Leggende, il Mini art book digitale e altro.

In realtà, questa non è una novità, poiché spesso accade che le edizioni standard di un titolo vengano cambiate con versioni più complete.

Ghost of Tsushima Director's Cut è stato già al centro di discussioni all'inizio di luglio per quanto riguarda il prezzo dell'upgrade next-gen, che ha fatto infuriare diversi fan.

