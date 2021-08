Intel Arc sono le GPU di Intel che sfidano il dominio AMD e NVIDIA

Intel ha scelto un nome per i suoi prodotti di grafica consumer ad alte prestazioni: Intel Arc. Il marchio coprirà i lati hardware e software delle sue schede grafiche di fascia alta, nonché i servizi.

Le prime GPU Arc, nome in codice Alchemist, arriveranno nel primo trimestre del 2022 per desktop e laptop mentre Intel cerca di sfidare NVIDIA e AMD. Intel ha anche rivelato i nomi in codice per le generazioni successive dell'hardware: Battlemage, Celestial e Druid. Le GPU Alchemist supporteranno ray tracing basato su hardware, mesh shading, ombreggiatura a velocità variabile e Direct12 X Ultimate. Intel afferma che saranno anche in grado di eseguire un "super sampling basato sull'intelligenza artificiale". Questa sembra certamente essere la svolta dell'azienda sulla tecnologia di upscaling Deep Learning Super Sampling di NVIDIA, che aumenta la risoluzione riducendo al contempo lo sforzo sulle GPU.

Le schede Alchemist sono basate sulla microarchitettura Xe-HPG, una miscela di microarchitetture Xe LP, HP e HPC. Intel afferma che Xe-HPG "offrirà scalabilità ed efficienza di calcolo con funzionalità grafiche avanzate". Le schede grafiche dedicate Iris Xe di Intel, che erano principalmente orientate verso laptop e desktop precostruiti, si basano sull'architettura Xe LP. Intel afferma che condividerà maggiori dettagli sui primi prodotti Arc entro la fine dell'anno.

Come potete vedere qui sopra, Intel ha mostrato Arc in azione. Nel video ci sono diversi giochi tra cui Forza Horizon 4, Psychonauts 2, PUBG: Battlegrounds, e Metro Exodus in esecuzione sulla tecnologia.

Fonte: IGN