Mario Kart 8, GTA V e Minecraft sono immortali e dominano la classifica di vendite UK

In UK, i tre giochi più venduti dell'ultima settimana sono stati Mario Kart 8: Deluxe, Grand Theft Auto 5 e Minecraft (Switch). Sono tutti giochi che sono stati lanciati per la prima volta una generazione fa su altre piattaforme (2014 Mario Kart, 2013 GTA e 2011 Minecraft).

Naturalmente, tutti e tre questi giochi sono stati per anni pilastri nella Top Ten UK e non solo, in particolare da quando sono stati lanciati su hardware più moderni. Mario Kart 8: Deluxe è tornato alla posizione n. 1 dopo un aumento delle vendite del 6% su base settimanale, GTA 5 sale di cinque posizioni alla n. 2 dopo un balzo delle vendite del 44%, mentre Minecraft è alla n. 3 dopo un aumento del 17% delle vendite.

A completare la Top Five c'è Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game alla n. 4 (vendite in calo del 5%) e Animal Crossing: New Horizons alla posizione n. 5.

Il numero 1 della scorsa settimana, F1 2021, scende di cinque posizioni alla numero 6 dopo un calo delle vendite del 34%

Una novità in classifica questa settimana è Hades, che arriva alla posizione numero 8 grazie al lancio del gioco su piattaforme PlayStation e Xbox. Con l'uscita "in scatola" gestita da Private Division, il 70% delle vendite di lancio del gioco è avvenuto su PS5, il 23% su PS4 e il 7% su Xbox Series X/S. Naturalmente, in molti su Xbox potranno accedere al gioco tramite il servizio di abbonamento Game Pass e questi dati non vengono conteggiati.

Alcune altre console PS5 sono state rese disponibili la scorsa settimana, il che ha portato Ratchet & Clank: Rift Apart alla posizione n. 10 con un grande aumento delle vendite del 313%. Altri giochi che hanno tratto vantaggio da più PS5 disponibili includono Resident Evil Village alla posizione n. 11 (vendite in aumento del 151%) e Spider-Man: Miles Morales alla n. 12 (vendite in aumento del 101%).

Ecco la top ten di GfK per la settimana terminata il 14 agosto 2021:

Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game Animal Crossing: New Horizons F1 2021 Assassin's Creed Valhalla Hades The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Ratchet & Clank: Rift Apart

Fonte: Gamesindustry.biz.