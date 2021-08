Metal Gear Solid 2, il mitico trailer del gioco rimasterizzato in 4K da un'IA ed è sorprendente

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, il sequel di Metal Gear Solid originale per PlayStation, è stato rivelato nel lontano E3 2000 con un trailer che ha lasciato sbalordito il pubblico con la sua evoluzione tecnica.

21 anni dopo, il titolo di Hideo Kojima ha ricevuto una rimasterizzazione del trailer originale grazie all'utilizzo della potente intelligenza artificiale di Digital Foundry. Sebbene il titolo fosse molto all'avanguardia all'epoca, oggi possiamo vedere alcuni netti miglioramenti e dettagli sorprendenti. Ad esempio, la nebbia, che all'epoca veniva utilizzata per camuffare alcune carenze dello scenario, è stata dissipata tramite l'IA.

Da un lato, togliendo questo effetto vengono svelati alcuni dettagli come la mancanza di texture in alcune superfici, sebbene dall'altro ci permetta di apprezzare con molta più facilità diverse sfumature sorprendenti della tuta di Solid Snake. Come potete vedere nel video in calce a questo articolo, invece di rifare le texture nella loro interezza, l'intelligenza artificiale di Digital Foundry analizza ogni frame del trailer e si occupa di aumentare la risoluzione fino a raggiungere il 4K. In aggiunta, il video mostra anche un confronto diretto con la versione rimasterizzata che possiamo trovare in Metal Gear Solid HD Collection per apprezzare meglio i cambiamenti.

Al momento non ci sono piani di Konami per riportare in auge la serie: ai giocatori quindi non rimane che dare uno sguardo a questo incredibile trailer "rimasterizzato".

Fonte: Wccftech