Mortal Shell: The Virtuous Cycle, il DLC gratis per sempre se scaricato nei cinque giorni dopo il lancio

Ottime notizie per i fan di Mortal Shell, così come per chi vorrebbe iniziare a giocarlo: il nuovo DLC The Virtuous Cycle, in arrivo il 18 agosto, sarà gratuito per i primi cinque giorni dall'uscita.

"Dato che abbiamo lanciato Mortal Shell nell'agosto del 2020, stavamo pensando a come ricompensare in modo speciale i nostri fan, in modo da dimostrare la nostra sincera riconoscenza per il loro supporto" ha affermato Kiron Remdewar di Playstack.

Mortal Shell è un action RPG che mette alla prova la tenacia e la sanità mentale del giocatore, in un mondo in frantumi. I nemici non hanno pietà: per sopravvivere sono necessari consapevolezza, precisione e istinto superiori.

Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One (e giocabile su console next-gen in retrocompatibilità) e PC (Steam / GOG / Epic Games Store).