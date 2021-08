Rainbow Six Siege Crystal Guard accoglie Osa, il primo operatore transgender

Crystal Guard è il nuovo contenuto della Stagione 3 di Rainbow Six Siege e come tale, arriva un nuovo operatore, ovvero Osa. Ubisoft per l'occasione ha confermato che sarà il primo operatore transgender.

Osa è il terzo nuovo operatore aggiunto come parte del contenuto dell'anno 6 e si unisce ai colleghi Flores e a Thunderbird. Osa è armata di scudi robotici tattili che può schierare attraverso finestre e porte, aggiungendo così un ulteriore livello di protezione. L'identità di genere di Osa non è stata rivelata durante l'anteprima della nuova stagione ed il gioco non porta nessun riferimento se non una piccola menzione alla sua transizione nella biografia.

Il sito Gamespot per l'occasione ha contattato Ubisoft, da qui la conferma che Osa è transgender: "La decisione di creare un personaggio transgender è stata presa all'inizio, come parte della nostra iniziativa di avere un elenco di operatori inclusivo. I consulenti, tutti trans, volevano assicurarsi che Osa fosse presentata nel modo più autentico e organico possibile È stata scritta da una persona queer ed è doppiata da una donna trans".

Noi abbiamo provato in anteprima i nuovi contenuti e se siete curiosi potete cliccare qui per leggere cosa ne pensiamo. L'aggiornamento Crystal Guard sarà disponibile sul server di prova di Rainbow Six Siege il 17 agosto.

