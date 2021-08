Road 96: il road trip procedurale del papà di Valiant Hearts è disponibile

Lo studio francese DigixArt, recentemente acquisito da Koch Media, è felice di annunciare che Road 96, un'avventura/road trip procedurale è da oggi disponibile per Nintendo Switch (link), Steam (link), GOG (link) ed Epic Game Store (link) a 19,96 USD | EUR (trailer). Road 96 sarà anche incluso nel bundle Hitchhiker (link), insieme alla colonna sonora che comprende 9 artisti e un originale Game eBook con le storie chiave avvenute dieci anni prima rispetto agli eventi del gioco. Il bundle sarà disponibile a 29,91 USD | EUR, offrendo così un risparmio del 25%.

Road 96 (recensito sulle pagine di Eurogamer.it) rappresenta il progetto più ambizioso di DigixArt ed è guidato da Yoan Fanise (Valiant Hearts, Memories Retold), veterano del settore. A giugno la demo di Road 96 è stata una delle 5 più scaricate allo Steam Next Fest, su un totale di oltre 700 demo di giochi, riscuotendo un grande successo tra critica e giocatori.

"Ci siamo, la folle idea di dare vita a un gioco di stampo narrativo ma procedurale, senza alcun limite creativo per il team di sviluppo, sta per arrivare nelle mani dei giocatori. Sono allo stesso tempo esaltato e spaventato dalle possibili reazioni e, ancora di più, dallo scoprire quale percorso affronteranno. Alcuni avranno 6 episodi, altri 14, qualcuno potrà morire e ad altri non succederà mai. È un gioco incentrato sulla libertà: la libertà che è proprio di un viaggio su strada, la libertà che si oppone a ogni dittatura e, perché no, la libertà dello sviluppo indie". - Yoan Fanise, CEO e Creative Director, DigixArt"

"John, Alex, Sonya, Jarod... I personaggi di Road 96 sembrano ossessionati dal loro passato, quindi ci sembrava ovvio dover raccontare questo passato. Per quanto riguarda l'idea del libro game, ci è parso il modo migliore per riportare su "carta" lo spirito degli anni '90 e la narrazione procedurale del gioco" - Pierre Corbinais (autore di Road 96: Prologo)

"Con Pierre abbiamo voluto ricreare un classico libro game in quanto è molto vicino alla struttura di Road 96, inoltre gli eventi del libro sono la fonte di tutto ciò che accade nel gioco dieci anni dopo", conclude Yoan Fanise.