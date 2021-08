Sly Cooper 5 in esclusiva PS5 sarebbe in sviluppo

Una nuova serie di indiscrezioni suggerisce che il quinto capitolo di Sly Cooper per PlayStation potrebbe essere in sviluppo. Sebbene la serie non dia "segni di vita" da Sly Cooper: Thieves in Time del 2013, sembra che Sony stia finalmente cercando di far tornare il franchise su PlayStation 5.

Negli ultimi giorni e settimane sono circolate diverse voci relative a Sly Cooper 5. Le voci sono iniziate su 4chan, quando un presunto insider ha affermato che Sucker Punch, lo studio che ha sviluppato i primi tre titoli di Sly, avrebbe cercato di fare un nuovo gioco. Questo post è stato rapidamente eliminato, tuttavia, e dato che tutti gli utenti su 4chan sono anonimi, la credibilità del rumor è stata messa in discussione.

Non molto tempo dopo, uno degli insider più noti ha condiviso ciò che ha sentito riguardo il potenziale nuovo capitolo. Prendendo in considerazione un thread su Reddit che parlava del precedente post su 4chan, Nick Baker, che ha svelato notizie correttamente per tutto il 2021, ha affermato che Sly Cooper potrebbe tornare. Baker non ha rivelato troppe informazioni su ciò che ha sentito, ma ha detto che uno studio sembra stia lavorando su un potenziale Sly Cooper 5 al momento. Baker ha sottolineato che non sarebbe Sucker Punch il team in questione, poiché ora impegnato con Ghost of Tsushima, che dovrebbe ricevere un sequel in futuro.

Sly Cooper è rimasto nel cuore di molti fan PlayStation e avrebbe senso per Sony cercare di riportarlo in vita. Detto questo, con Sucker Punch probabilmente impegnato su Ghost of Tsushima per il prossimo futuro, è difficile sapere chi potrebbe realizzare un nuovo gioco della serie.

Fonte: Comicbook.