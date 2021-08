Spider-Man in Marvel's Avengers in esclusiva PlayStation che fine ha fatto?

Spider-Man è diventato oggetto di discussione quando Square Enix e PlayStation hanno annunciato che il personaggio sarebbe stato aggiunto solo alle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers, lasciando i giocatori PC e Xbox senza l'eroe Marvel più popolare.

All'epoca, gli sviluppatori dissero che Spider-Man sarebbe stato aggiunto gratuitamente a Marvel's Avengers all'inizio del 2021. Questo non è accaduto, ovviamente, probabilmente perché Crystal Dynamics ha lavorato ad altri contenuti dopo un lancio deludente.

Ora, una breve dichiarazione del Senior Designer Scott Walters, fornisce qualche indicazione in più sull'arrivo dell'eroe.

"In termini di ciò che possiamo dire ora, abbiamo sempre programmato e cercato di far uscire Spider-Man nel 2021 per i possessori PlayStation. Siamo ancora sulla buona strada, quindi sveleremo altri annunci più avanti quest'anno".

Sembra che Spider-Man sia ancora in programma per il 2021. Nel frattempo, i fan di Marvel's Avengers stanno per ricevere l'espansione gratuita War for Wakanda, prevista per il lancio il 17 agosto su tutte le piattaforme. Introdurrà Black Panther, due nuovi villain, un nuovissimo ambiente da esplorare, nuovi nemici, l'avamposto di Birnin Zana, nuove missioni Drop Zone da solista o multiplayer e altro ancora.

