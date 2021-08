Switch ottiene un fantastico controller dedicato ad Hades

È passato quasi un anno da quando Hades è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Switch e da allora il gioco ha accumulato un enorme seguito sulla piattaforma.

Per i possessori di Switch che necessitano di un nuovo controller, PowerA ne ha pubblicato uno per Nintendo Switch che presenta una fantastica colorazione rossa, con Zagreus che appare sul lato destro, coprendo le restanti icone del gioco. È un'opzione straordinaria ed è possibile prenotarlo su Amazon (anche se per adesso c'è la dicitura Out of Stock).

I controller PowerA, sono completamente autorizzati da Nintendo e sono compatibili con Switch sia in modalità portatile che docked. I controller wireless migliorati dell'azienda sono in qualche modo simili a quello di Switch, con alcune piccole differenze. In particolare, i controller wireless avanzati non hanno un lettore NFC, il che significa che non possono essere utilizzati per scansionare amiibo. Tuttavia, i controller PowerA hanno pulsanti assegnabili aggiuntivi e sono anche un po' più economici di quelli Nintendo.

Vi ricordiamo che ora Hades è disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GameReactor