The Callisto Protocol torna a mostrarsi in una nuova inquietante immagine di un mostro

I fan dei survival horror hanno molto da aspettarsi nel prossimo futuro per quanto riguarda lo "spazio AAA". Dead Space sta tornando con il remake del primo gioco di EA Motive (che dovrebbe arrivare alla fine del 2022), ma anche gli sviluppatori che hanno creato Dead Space stanno lavorando al loro gioco horror.

The Callisto Protocol di Striking Distance Studios è una nuovissima IP sci-fi survival horror che sembra proprio "fatta su misura" per i numerosi fan di Dead Space.

Glen Schofield, capo dello studio e director del progetto, ha recentemente pubblicato su Twitter alcune nuove illustrazioni teaser per il gioco. Non viene mostrato molto, e non dovreste aspettarvi di ottenere alcuna idea sul gameplay, ma l'immagine suggerisce che il titolo sarà decisamente terrificante.

Happy Friday the 13th! Here?s some more teaser art from @CallistoTheGame pic.twitter.com/bHWp3LEOA6 — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) August 13, 2021

The Callisto Protocol dovrebbe arrivare nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S e PC. Una data di uscita esatta non è stata ancora confermata.

Fonte: Gamingbolt.