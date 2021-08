The Elder Scrolls Online per PS5 e Xbox Series X/S aggiunge una nuova modalità HDR e non solo

ZeniMax Online Studios ha annunciato nuovi miglioramenti grafici per The Elder Scrolls Online che miglioreranno la qualità dell'immagine, nonché le prestazioni, su PC e console di nuova generazione. Questa notizia arriva poco dopo l'attesissima uscita del gioco su PS5 e Xbox Series X/S.

Sebbene The Elder Scrolls Online abbia avuto un riscontro non molto positivo al momento del lancio, si è evoluto in un MMORPG estremamente popolare e l'enorme quantità di contenuti offerti lo rende un titolo corposo. Ogni estate viene rilasciata una nuova espansione e i normali contenuti DLC tengono impegnati i giocatori durante tutto l'anno. L'ultima espansione in ordine cronologico è The Elder Scrolls Online: Blackwood.

In un post sul sito web ufficiale di The Elder Scrolls Online, il Lead Graphics Engineer, Alex Tardif cita tutti i miglioramenti grafici che verranno aggiunti nell'aggiornamento 31. Con l'obiettivo di raggiungere 60fps sulle console di prossima generazione, la risoluzione è stata impostata a 1440p su PS5 e Xbox Series X e 1080p su Xbox Series S. Poiché queste console sono in grado di eseguire il gioco a risoluzioni più elevate, verrà ora aggiunta la Risoluzione Dinamica. Xbox Series X e PS5 avranno quindi una risoluzione tra 1080p e 2160p, mentre Series S scalerà tra 1080p e 1440p. Il post prosegue spiegando che questa nuova gamma consente un framerate più stabile in attività ad alta intensità come le grandi battaglie PVP.

Ci sono anche buone notizie per coloro che hanno espresso frustrazione per l'attuale implementazione dell'HDR in The Elder Scrolls Online. Con il lancio dell'aggiornamento 31, verrà aggiunta al gioco una nuova modalità HDR che preserva la tonalità. I giocatori che preferiscono l'uso attuale dell'HDR possono alternare tra le due modalità. Infine, l'aggiornamento 31 porterà anche il multi-threading rendering su PC. Questa funzione dovrebbe aiutare a migliorare il frame rate per i PC con una CPU relativamente più debole. L'aggiornamento 31 è attualmente previsto per il 23 agosto per PC/Stadia e il 31 agosto per le console.

Fonte: GamingBolt