The Witcher Blood Origin, il prequel della serie di Netflix svela tanti personaggi e attori

Una delle serie Netflix che ha avuto maggior successo negli ultimi anni è stata The Witcher. La piattaforma ha annunciato mesi fa che la sua seconda stagione sarebbe andata in onda il 17 dicembre e oggi Netflix ha rivelato nuove informazioni sul cast dei personaggi che faranno parte del prequel, ovvero The Witcher: Blood Origin.

La compagnia ha realizzato un thread su Twitter, in cui viene svelata la comparsa di dieci nuovi personaggi che parteciperanno alla saga, insieme a tutti gli attori e le attrici che li interpreteranno. Netflix ha annunciato Jacob Collins Levy nei panni di Eredin, Lizzie Annis nei panni di Zacaré, Huw Novelli nei panni di Brother Death, Francesca Mills nei panni di Meldof, Amy Murray nei panni di Fenrik, Nathaniel Curtis nei panni di Brian e Zach Wyatt nei panni di Syndril. Si uniscono al cast insieme alla già annunciata Sophia Brown nei panni Éile, Laurence O'Fuarain nei panni di Fjall e Michelle Yeoh nei panni Scían.

"Blood Origin racconterà una storia persa nel tempo: l'origine del primissimo Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale 'congiunzione delle sfere', quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si unirono per diventare un tutt'uno" si legge nella sinossi della serie Netflix.

This brilliant cast and crew will join The Witcher: Blood Origin alongside the previously announced Sophia Brown as Éile, Laurence O'Fuarain as Fjall, and Michelle Yeoh as Scían. pic.twitter.com/DckuI8sVQc — The Witcher (@witchernetflix) August 16, 2021

Ricordiamo che questo prequel è diretto da Declan de Barra, insieme a prestigiosi produttori esecutivi come Lauren Schmidt Hissrich e Matt O'Toole.

Fonte: IGN