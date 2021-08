Xbox Game Pass Ultimate sostituirà completamente Xbox Live Gold per nuovi rumor

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio in abbonamento di punta di Microsoft: non è un segreto che la società stia cercando in ogni modo di spingere a questa scelta da parte dei giocatori e dato il suo prezzo competitivo oltre ad una libreria di giochi che si aggiorna ogni mese, riesce a stimolare la curiosità di potenziali abbonati.

Sappiamo tuttavia che c'è anche un'altra alternativa ad Xbox Game Pass Ultimate ed Xbox Live Gold, un servizio che consente ai giocatori non solo di poter giocare online a diversi titoli, ma offre agli abbonati giochi ogni mese.

Ora, secondo alcuni rumor comparsi sia nell'account dell'insider MauroNL che su Aggiornamenti Lumia, sembra che Xbox Live Gold abbia effettivamente i giorni contati. Un'immagine lascerebbe intuire l'addio al servizio Gold in favore di Ultimate. Potete vederlo da voi qui sotto.

Attualmente non ci sono conferme da parte di Microsoft pertanto prendete questa notizia come semplice rumor: non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.