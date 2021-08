Xbox sta per lanciare una nuova 'entusiasmante' funzionalità in preview

A quanto pare, i fan di Xbox riceveranno presto delle gradite sorprese, poiché sarebbe in arrivo questa settimana in preview una nuova 'entusiasmante' funzionalità attualmente in fase di test per gli insider.

Al momento non sappiamo di cosa si tratta, ma una ricercatrice software per Microsoft ha detto su Twitter che sono in arrivo interessanti feature.

Al tweet, ha risposto Shane Osborne di Microsoft che ha detto: "non vedo l'ora che arrivi la nuova preview di questa settimana, sarà fantastico!".

@Jessabirdy can't wait for the new preview feature this week. Going to be very cool! — Shane Osborne (@ShaneOsborne) August 14, 2021

Considerando la posizione di Osborne potrebbe trattarsi di qualcosa di collegato all'AI e il Cloud. Tuttavia, altri hanno suggerito che, forse, Microsoft sta per lanciare il "Resolution Boost" che, in modo molto simile all' FPS Boost, dovrebbe migliorare i vecchi titoli ma dal punto di vista della risoluzione.

Altri ancora, pensano che la feature potrebbe essere correlata all'ingrandimento del Game Pass Cloud Streaming.

Non resta che attendere novità da Microsoft per scoprire questa nuova 'entusiasmante' funzionalità.

Fonte: Reddit.