Xbox Series X/S: anche i giochi PS1 funzionano in 4K grazie all'emulatore DuckStation

Un nuovo video ci mostra alcune delle capacità che le nuove console di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S possono offrire, guardando oltre ciò che vediamo. Entrando nel dettaglio, è possibile giocare a titoli PS1 in 4K su queste console, grazie ad un emulatore.

Il software che fa questo lavoro si chiama DuckStation e, come è possibile vedere nel video in calce a questo articolo, permette a Xbox Series X e Xbox Series S di emulare perfettamente anche i giochi 4K della prima PlayStation. In questa dimostrazione possiamo vedere che oltre ad aumentare la risoluzione, mantiene anche un buon tasso di framerate al secondo in giochi come Silent Hill, Gran Turismo o Tekken 3.

Ricordiamo che questi tipi di opzioni sono consentiti solo agli sviluppatori che hanno trasformato la propria console in un kit di sviluppo e mai per utenti con console standard come Xbox Series X e Xbox Series S. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

A proposito: sapete che Xbox sta per lanciare una nuova "entusiasmante" funzionalità in preview?