Abandoned è un mistero anche per Shuhei Yoshida di Sony

Abandoned continua a essere al centro di speculazioni e voci, e molto probabilmente, non è quello che lo sviluppatore Blue Box Game Studios voleva per il suo progetto.

Abandoned è stato originariamente annunciato come un'esclusiva per PlayStation 5. Il gioco, tuttavia, è diventato il protagonista di numerosi rumor che suggerivano che il progetto fosse correlato a Silent Hill o a Hideo Kojima.

Su Twitter nel fine settimana, Shuhei Yoshida, uno dei volti chiave di PlayStation e Sony Interactive Entertainment, ha scelto di non confermare né smentire se Abandoned è in realtà altro rispetto a ciò che abbiamo visto.

Yoshida, affermando di "non avere idea" di cosa sia Abandoned, ha solo indotto il pubblico a portare avanti le proprie speculazioni.

No, I have no idea. — Shuhei Yoshida (@yosp) August 14, 2021

Il gioco è stato messo in una posizione difficile e nonostante i molteplici chiarimenti offerti da Blue Box Game Studios, il pubblico continua a credere che Kojima sia in qualche modo coinvolto. Il mese scorso, ad esempio, lo studio ha pubblicato un annuncio con un personaggio sfocato che indossava una benda sull'occhio e tutti hanno subito pensato a Metal Gear.

Il rumor ha portato alcuni a pensare che Blue Box Game Studios sia solo una copertura per Kojima, che in segreto sta lavorando sui suoi progetti.

Dopo un piccolo rinvio, l'app di Abandoned, Realtime Experience, è ora disponibile per il download sul PlayStation Store. Pesa circa 5 GB e presenta solo pochi secondi di un personaggio misterioso e un pavimento in legno scricchiolante.

