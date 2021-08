'Abandoned non è un vero gioco horror'

In un'intervista con NME per mettere le cose in chiaro su cosa sia esattamente Abandoned, il director Hasan Kahraman ha spiegato che "non è quello che pensa la gente, non è Silent Hill".

Le voci su Abandoned si susseguono da quando i fan hanno visto il suo primo trailer che ha fatto credere a molti che il gioco potrebbe essere un nuovo Silent Hill di Hideo Kojima.

"Abandoned è un gioco sparatutto/survival", ha detto Kahraman a NME. "Ha alcuni elementi horror, ma non è un vero gioco horror".

Stando all'intervista, Abandoned è un gioco a sé stante, con una meccanica nuova di zecca in cui "tutto ciò che farete avrà un effetto sul personaggio del giocatore".

Secondo Kahraman, dopo uno sprint, il personaggio rimarrà senza fiato e questo, a sua volta, influenzerà il gioco. Bisognerà gestire la sopravvivenza molto più profondamente rispetto alla semplice gestione dei soliti elementi vitali come cibo, acqua e salute.

Nonostante questa conferma, probabilmente ci sarà ancora chi insisterà sul fatto che questo è solo una parte del piano generale di Kojima, ma la speranza è che presto vedremo più contenuti per Abandoned. "Il cinematic trailer arriverà molto presto... molto presto", ha rivelato Kahraman nell'intervista, dicendo che "volevamo lanciarlo alla GamesCom, ma dobbiamo vedere se ci riusciremo".

Con l'inizio della Gamescom la prossima settimana è sicuramente una scadenza ravvicinata da rispettare, ma si spera che presto vedremo più materiale per Abandoned per porre fine alle accuse contro Blue Box Game Studios.

Abandoned dovrebbe arrivare su PS5 nel 2022.

Fonte: Mspoweruser.