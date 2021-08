Abandoned per PS5 una 'truffa'? Hasan Kahraman: 'sono molto depresso in questo momento'

Quando l'app di Abandoned, Realtime Experience, ha finalmente ricevuto la sua patch la scorsa settimana, la curiosità si è trasformata in delusione quando i fan si sono resi conto che il video era lo stesso teaser di cinque secondi che lo sviluppatore Blue Box Game Studios aveva già pubblicato su Twitter in precedenza. Dopo il reveal, il creatore Hasan Kahraman ha affermato di essere "veramente depresso in questo momento", in gran parte a causa di coloro che hanno definito gli sviluppatori dei "truffatori".

In un'intervista con NME, Hasan Kahraman ha confermato che Abandoned non è un vero horror ma uno sparatutto/survival e che la natura unica del titolo deriva dal modo in cui il gameplay è influenzato da varie cose diverse. Scattare o subire danni può influenzare la mira; la paura può influenzare ciò che fa il personaggio. Kahraman afferma che è tutto "ottenuto dal motion capture di fascia alta". Ha continuato: "Facciamo motion capture noi stessi e creiamo sistemi per il gioco basati su dati di animazione".

Tuttavia, Kahraman ha detto a NME che questa meccanica non è ancora pronta per essere rivelata al pubblico. "Penso che questa meccanica sia qualcosa di veramente fantastico. Quello che abbiamo finora, non è pronto per essere visto dal pubblico, ma una volta rifinito mostreremo sicuramente alcuni filmati. Ecco perché sono così entusiasta di Abandoned".

Questo è uno dei motivi per cui l'app Realtime Experience non ha ancora un trailer "reale", con Kahraman che ha ammesso che il lancio dell'app è stato un vero disastro.

Il director afferma anche che hanno dovuto tagliare alcuni filmati dal teaser di apertura, motivo per cui il filmato è lo stesso video che è stato pubblicato su Twitter.

Di conseguenza, i fan sono rimasti molto delusi e hanno pesantemente criticato gli sviluppatori. "Sono davvero depresso in questo momento", ha detto Kahraman a NME. "Non riesco a dormire, non riesco a mangiare. La cosa più grande che mi dà fastidio è che le persone ci etichettano come truffatori. Questa è la cosa che mi fa davvero male. Perché non è affatto mia intenzione."

Tuttavia, Kahraman si sta adattando alla reazione dei fan. "Non vogliamo ripetere gli stessi errori", ha detto, suggerendo che il primo cinematic trailer arriverà sull'app Realtime Experience "molto presto". Il team puntava prima alla Gamescom, ma al momento non può promettere nulla. E il "prologo giocabile" dovrebbe arrivare "poco tempo dopo il reveal del trailer".

Fonte: PlayStation LifeStyle.