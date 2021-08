Call of Duty Warzone non trova pace: i nerf ad alcune armi di Modern Warfare non piacciono ai giocatori

Call of Duty: Warzone è un gioco in continua evoluzione e gli sviluppatori continuano a lavorare su una serie di aggiornamenti che vengono lanciati a cadenza regolare. Per la maggior parte dei giocatori di Warzone alla fine del 2020 è avvenuto un grande cambiamento: il gioco è stato integrato infatti con Call of Duty Black Ops Cold War e sebbene inizialmente il processo di integrazione abbia riscontrato problemi, l'esperienza ha colmato il divario tra i due giochi e ha aggiunto tutte le armi di Black Ops Cold War al battle royale.

Fino ad oggi il meta delle armi consentiva sia alle armi Modern Warfare che a quelle di Black Ops Cold War di essere utilizzate: tuttavia un recente aggiornamento ha portato ad alcuni problemi. Dopo l'ultima patch i giocatori hanno notato che le armi di Modern Warfare hanno ricevuto numerosi nerf che le rendono praticamente inutilizzabili.

Ovviamente questa scelta ha fatto infuriare i fan dato che si è apportato uno svantaggio a chi utilizza le armi in questione. I fan si sono rivolti quindi a Reddit e hanno pubblicato una serie di post arrabbiati in cui accusano lo sviluppatore di far sembrare irrilevanti le armi di Modern Warfare.

Ora non ci resta che attendere notizie dal team di sviluppo: sappiamo che Warzone riceverà una nuova implementazione alla fine di quest'anno, dato che è stato annunciato ufficialmente Call of Duty Vanguard. Resta da vedere quindi se le armi del nuovo gioco sostituiranno definitivamente quelle di Modern Warfare.

Fonte: GameRant