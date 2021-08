Cyberpunk 2077: la patch 1.3 sta per arrivare e aggiunge alcuni DLC, ecco tutti i dettagli

CD Projekt RED ha pubblicato le note della patch 1.3 di Cyberpunk 2077. Il contenuto è corposo e apporta una serie di modifiche a diverse missioni che potevano non funzionare bene ad alcuni giocatori.

Non solo, ma il team di sviluppo ha migliorato anche l'ambientazione di gioco ed i livelli, riempiendo vari buchi nella mappa a Watson, nella City, a Westbrook, Heywood e Santo Domingo. Oltre a questo sono state apportate correzioni e miglioramenti alla mini mappa tra cui lo zoom quando si entra ed esce dalla macchina.

Saranno disponibili anche i contenuti aggiuntivi, ovvero una serie di piccoli DLC gratuiti: ad esempio saremo in grado di cambiare aspetto a Johnny Silverhand, mentre la Giacca da aerotrafficante multistrato in pelle sintetica e la Giacca punk luminescente saranno entrambe disponibili nel magazzino dell'appartamento di V dopo aver ricevuto un messaggio da Viktor in seguito al completamento di Il giro in auto. Infine, Archer Quartz "Bandit" sarà disponibile come ricompensa o per l'acquisto (a seconda delle scelte prese dal giocatore) dopo aver completato Ghost Town e aver ricevuto un messaggio da Dakota o da Rogue.

Le note della patch sono davvero mastodontiche, pertanto a questo link potete visionarle in toto. Sfortunatamente non c'è ancora una data di uscita per questa patch, ma il team assicura che arriverà "presto".