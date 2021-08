Dark Souls, un video mostra un livello ricreato completamente in Unreal Engine 4

Lo YouTuber EsinReborn ha ricreato il livello del Borgo dei Non Morti di Dark Souls utilizzando Unreal Engine 4. E, a differenza di lavori simili, questo ha alcuni elementi di base del gameplay.

Nel video pubblicato, vediamo il personaggio principale, il cui modello 3D è ovviamente un segnaposto, combattere alcuni nemici. La mappa ha effetti fisici, il che significa che il giocatore può distruggere piccoli oggetti (come nei giochi originali di Dark Souls). Inoltre, EsinReborn ha implementato alcune icone dell'interfaccia utente di base e un sistema di inventario.

"Ho rifatto uno dei miei livelli preferiti in tutti i videogiochi, il Borgo dei Non Morti di Dark Souls. Volevo renderlo più luminoso e vivace. L'ho fatto principalmente per imparare e fare pratica con il level design... ed è stato davvero divertente. (Scusate per un paio di difetti all'inizio e una forte accelerazione)" si legge nella descrizione.

Sfortunatamente, e da quello che sappiamo finora, EsinReborn non ha intenzione di condividere questo fan remake con altre persone pubblico.

Fonte: DSOG