Dead by Daylight ecco il letale Pinhead di Hellraiser nel nuovo crossover

In precedenza avevamo riportato che rumor sul prossimo assassino in Dead By Daylight sarebbe stato Pinhead di Hellraiser. E alla fine sarà così, secondo il recente annuncio di Behavior Interactive. Il Cenobita arriverà davvero all'interno del multiplayer asimmetrico.

Lo studio ha confermato l'aggiunta del killer nel prossimo crossover. Sebbene lo studio non abbia mostrato l'aspetto del Cenobita nel gioco ma solo un concept art, i giocatori sul server PTB avranno accesso al nuovo personaggio proprio oggi. I server di test servono per implementare le nuove funzionalità prima di arrivare al gioco finale. Con la versione PTB, Behavior migliorerà o ridurrà gli attributi del personaggio, risolvendo bug e problemi correlati.

Attualmente lo studio di sviluppo non ha rivelato quali saranno le abilità del nuovo personaggio, ma con l'arrivo di Pinhead sui test server non dovremmo aspettare poi molto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet del team di sviluppo.

We have such sights to show you! #Hellraiser... coming soon.

PTB info here ? https://t.co/fyZpIESRa7 pic.twitter.com/dzrfqb2DFV — Dead by Daylight ? (@DeadByBHVR) August 17, 2021

Dead by Daylight di Behavior Interactive ha collaborato con i principali marchi horror per questo tipo di eventi crossover. In precedenza, lo studio ha collaborato con Capcom per un crossover di Resident Evil, così come per Left 4 Dead e Silent Hill.

