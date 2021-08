Dragon Age deve il suo titolo e i draghi a un generatore casuale di nomi

Dragon Age: Origins era originariamente un gioco senza draghi, ma poi, grazie a un generatore di nomi casuali, è stata cambiata l'impostazione generale.

Questa notizia arriva tramite TheGamer, che ha condotto un'intervista più ampia con Mark Darrah sul passato, presente e futuro di Dragon Age. A quanto pare, la serie Dragon Age è stata concepita senza nome: c'erano alcune idee, ma il team ha deciso di chiedere a un programmatore di creare un generatore di nomi casuali.

"Hanno messo insieme qualcosa e hanno aggiunto un sacco di parole fantastiche alla lista", ha detto il lead environmental artist, Ian Stubbington. "Ha prodotto alcuni nomi e quello che ha ottenuto il voto finale dal team è stato ovviamente 'Dragon Age'".

Dopo aver scelto il nome "Dragon Age" il lead writer David Gaider ha deciso che avrebbero dovuto aggiungere alcuni draghi alla storia. Questo perché il gioco originariamente non aveva draghi, poiché doveva essere invece ambientato in un periodo in cui i draghi erano già stati cacciati fino all'estinzione.

Con "Dragon" nel nome, dunque, è stato necessario apportare alcune modifiche al progetto per far corrispondere il titolo del gioco a tutto il resto.

Insomma, un generatore di nomi ha fondamentalmente creato una delle serie RPG più popolari.

Fonte: IGN.