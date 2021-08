Electronic Arts spiega perché ha tolto Syndicate e Ultima Underworld da GOG per poi rimetterli dopo poco

Poco tempo fa alcuni giochi di Electronic Arts, per la precisione Syndicate Plus, Syndicate Wars e Ultima Underworld 1+2 erano stati rimossi da GOG. In seguito tuttavia sono stati rimessi nel negozio. GOG a giugno aveva dichiarato che avrebbe rimosso questi giochi "su richiesta del publisher".

Questa decisione è stata accolta con tristezza da parte di giocatori e all'inizio di questo mese GOG ed EA hanno annunciato che i titoli non solo sarebbero stati reintrodotti sul mercato, ma sarebbero stati gratuiti fino al 3 settembre. Ora, il vicepresidente esecutivo del marketing di EA Chris Bruzzo ha affermato che la rimozione di questi giochi derivava da un'interruzione del processo dell'editore.

"Quando prendiamo decisioni che riguardano i giocatori, ci prendiamo il tempo necessario per esaminare esattamente quali sono i potenziali impatti", ha spiegato. "Quando abbiamo rimosso Syndicate e Ultima Underworld non abbiamo considerato appieno la prospettiva dei giocatori. Dal livello di interesse che i giocatori hanno mostrato nel rimuovere questi giochi, era chiaro che le persone volevano ancora che fossero disponibili, quindi abbiamo fatto due cose".

"La prima" spiega Bruzzo, "era garantire che in futuro avremmo considerato le prospettive dei giocatori prima di prendere una decisione. La seconda era rimettere in vendita i titoli e renderli disponibili a quante più persone con una promozione. C'è stato così tanto amore questi titoli che ci siamo resi conto che dovevamo renderli ancora disponibili".

Fonte: GamesIndustry