FIFA 22 in nuovi video sui miglioramenti di FUT e Modalità Carriera

FIFA 22 apporterà diversi cambiamenti al gameplay e ad alcune delle caratteristiche peculiari del gioco, tutte modifiche che i fan chiedono da tempo. Abbiamo già avuto la possibilità di dare uno sguardo ai cambiamenti al gameplay, ma ora, due nuovi video ci consentono di dare uno sguardo alle modifiche di due grandi modalità di gioco.

Per quanto riguarda la Modalità Carriera, EA Sports consentirà ora ai giocatori di creare il proprio club senza restrizioni: non solo ma la carriera del giocatore presenterà meccaniche di progressione rinnovate. Qui potete dare uno sguardo più approfondito.

Sul versante di FIFA Ultima Team, anche questa modalità avrà nuove funzionalità di progressione e personalizzazione. Ad esempio nella modalità Division Rivals sono stati ritoccati i requisiti per la progressione tra i livelli. A tal proposito, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima proprio sulla modalità Ultimate Team. Senza indugi vi lasciamo alla visione dei due video.

FIFA 22 verrà lanciato il 1° ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia e come versione esclusiva cloud per Nintendo Switch.

Fonte: GamingBolt