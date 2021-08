Final Fantasy dalla carta ai pixel in un meraviglioso documentario sull'arte della serie

Se avete giocato ai vari Final Fantasy e siete rimasti impressionati dalla pixel art in mostra, allora un breve documentario al riguardo è quello che fa per voi!

Realizzato da Archipel, in collaborazione con il sito giapponese Game*Spark, Il video consiste in interviste sia con Yoshitaka Amano che con Kazuko Shibuya (responsabile di gran parte della pixel art pre-FFVII), che parlano del loro lavoro sulla serie, come hanno iniziato, come si sono incontrati e come le immagini della serie Final Fantasy si sono evolute mentre la coppia ha continuato a lavorare insieme nel corso degli anni.

È un documentario molto affascinante per tutte le intuizioni e i ricordi che condividono i due, ma è anche una gioia poterli vederli entrambi al lavoro, con Shibuya che sottolinea le complessità e i dettagli invisibili racchiusi in ogni singolo pixel.

Mentre il video di 12 minuti è interamente in giapponese, sono disponibili anche i sottotitoli ufficiali in inglese.

Fonte: Kotaku.