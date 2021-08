Fortnite come Among Us con la nuova modalità 'Impostori'

Fortnite si è aggiornato alla versione 17.40 e ha introdotto una nuova modalità ispirata proprio ad Among Us. La modalità, chiamata Impostori ha un totale fino a dieci giocatori: otto Agenti per proteggere il Ponte e due Impostori per espugnarlo.

Voi collaborerete per smascherare chiunque si finga un Agente ma non fidatevi di nessuno: chiunque potrebbe essere un Impostore. Se trovate il frammento di un altro Agente eliminato, dovrete segnalarlo. Tutti verranno teletrasportati al Ponte, dove potrete additare gli Agenti che sospettate come traditori e votare la loro espulsione.

L'obiettivo degli Impostori è semplice: eliminare abbastanza Agenti per prendere il controllo del Ponte prima d'essere scoperti. Per fare ciò avrete a disposizione una serie di strumenti utili.

Se la modalità vi incuriosisce, a questo link potete dare uno sguardo a tutte le regole.