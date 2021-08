Ghost of Tsushima Director's Cut, l'espansione Iki Island avrà una nuova armatura per Jin

L'espansione in arrivo per Ghost Of Tsushima, Isola di Iki, offrirà ai giocatori un nuovo set di armature per Jin. La notizia è stata rivelata dall'account Twitter ufficiale di PlayStation.

Jin riceverà infatti una nuova armatura all'interno di Ghost of Tsushima Director's Cut: secondo i tweet, i giocatori dovranno affrontare la "Eagle Tribe" in modo da rivendicare il nuovo set di armature ispirata proprio a questa tribù presente nell'isola di Iki. Si tratta della quindicesima armatura che si unirà al gioco insieme ad armature del calibro di Jin's Ghost e Hero of Tsushima. Non è stato ancora rivelato quanti altri set di armature o singoli pezzi di armatura verranno aggiunti con l'arrivo dell'espansione, tuttavia sappiamo che includerà ancora più animali con cui Jin potrà interagire.

Ghost of Tsushima: The Director's Cut conterrà non solo l'espansione Iki Island ma anche una tonnellata di altri aggiornamenti specifici per PS5 tra cui feedback aptico e supporto ai trigger adattivi del DualSense, sincronizzazione labiale giapponese completa, supporto audio 3D e tempi di caricamento più rapidi.

Face The Eagle Tribe to claim the powerful new Sarugami Armor set, inspired by Iki Island?s mischievous simian sentries.



Ghost of Tsushima Director?s Cut arrives on Friday: https://t.co/En8RoIq3ZF pic.twitter.com/kKNPi7hPGJ — PlayStation (@PlayStation) August 16, 2021

Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile dal 20 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5.

