Videogiochi indie e i tanti contratti 'fregatura': 'Ho rifiutato mezzo milione di dollari, ecco perché'

Lo sviluppatore indipendente di Scrabdackle "jakefriend" ha condiviso la vicenda di un contratto editoriale che gli è stato offerto e che lo avrebbe portato a dover pagare all'editore centinaia di migliaia di dollari.

Molti sviluppatori indipendenti realizzano i propri giochi da soli, ma alcuni scelgono di ottenere un aiuto finanziario e logistico da un editore. Naturalmente, ottenere qualsiasi tipo di assistenza del genere comporterà la firma di un contratto che stabilisce gli obblighi sia dello sviluppatore indipendente che dell'azienda. Jakefriend è lo sviluppatore di Scrabdackle, il prodotto di un Kickstarter di successo: lo sviluppatore ha cercato di ottenere finanziamenti aggiuntivi tramite un editore. Un publisher senza nome lo ha contattato, ma l'offerta descritta dallo sviluppatore era così terribile che si è rivolto a Twitter per spiegare tutta la vicenda.

Jakefriend ha rifiutato di nominare l'editore che si è offerto di lavorare con lui per Scrabdackle. I contratti di pubblicazione dei giochi variano, ma in genere coprono diversi aspetti. Lo sviluppatore indipendente di solito è obbligato a sviluppare effettivamente il gioco, a raggiungere determinati "traguardi" di progresso in determinati momenti e a realizzare una certa quantità di vendite. L'editore, d'altra parte, dovrà in genere fornire supporto materiale specifico e pagare allo sviluppatore una quota delle vendite.

Se una delle due parti di questo accordo commerciale non è all'altezza delle proprie responsabilità, quella parte è in "violazione del contratto" e probabilmente dovrebbe risolvere il problema attraverso un processo sanzionatorio delineato nel contratto. Jakefriend ha rifiutato di fornire numeri precisi, ma stima che la violazione del contratto finirebbe per metterlo in un debito compreso tra $ 250.000 e $ 500.000. Ancora peggio, dice che violare il contratto come sviluppatore indipendente è "davvero facile da fare", con l'editore che potrebbe praticamente tagliarlo fuori in qualsiasi momento.

Hey #indiedev #gamedev, I turned down a pretty big publishing contract today for about half a million in total investment (I'm a solo dev). They genuinely wanted to work with me, but couldn't see what was exploitative about the terms. I'm not under an NDA, wanna talk about it? ? pic.twitter.com/h4mvP8Avbt — jakefriend (@jakefriend_dev) August 13, 2021

Ma le responsabilità dell'editore quali sono? Jakefriend dice che questo si riduce a "forse 5 frasi vaghe". Inoltre, ottenere effettivamente i soldi che gli spettano dopo la somma iniziale sarebbe una sfida. L'editore anonimo non deve iniziare a pagargli la sua quota fino a 30 giorni dopo la fine del trimestre; ciò significa che potrebbe non ottenere i soldi fino a circa quattro mesi dopo la data di scadenza. Sarebbe anche soggetto a una divisione delle entrate del 50/50 e non otterrebbe alcun reddito aggiuntivo fino a quando non saranno state vendute circa 24.000 copie del suo gioco.

"Se stai leggendo questo sperando di trovare un editore per portare il tuo piccolo progetto al livello successivo: LEGGI il contratto. Passa ai termini di risoluzione e controlla cosa succede se qualcosa va storto", ha detto jakefriend su Twitter. "Controlla quanto spesso e quanto velocemente vieni pagato e quale visibilità hai nel processo contabile. Controlla come vengono risolti i disaccordi e cosa fa scattare la penalizzazione. Controlla che debbano effettivamente avviare il tuo gioco. VERIFICA".

"Non importa quello che ti viene detto nella conversazione, e indipendentemente dal fatto che le persone con cui stai parlando abbiano buone intenzioni (cosa che probabilmente hanno), i termini legali sono l'UNICA garanzia che hai su come l'azienda deve trattarti - e un business non ti metterà mai al primo posto".

Fonte: Kotaku