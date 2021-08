Overwatch e l'incredibile caso di McCree! Il nome evitato a causa dello scandalo molestie

Di recente, Activision Blizzard è stata protagonista della causa intentata dal California Department of Fair Employement and Housing per motivi di molestie sessuali e discriminazione, ed è stata portata alla luce una situazione decisamente preoccupante all'interno dello studio.

Tra le numerose informazioni emerse, cè l'ormai famigerata suite Bill Cosby, in cui Jesse McCree è stato avvistato insieme a un certo numero di sviluppatori di alto livello dello studio.

Jesse ha lo stesso nome del personaggio McCree di Overwatch e i fan sono stati estremamente espliciti nel chiedere di rinominare l'eroe dopo le gravi accuse.

Come notato e originariamente riportato da PCGamer, molti caster di Overwatch ora si riferiscono al personaggio come "il cowboy", senza nominarlo più.

Jesse McCree non è più in Blizzard, proprio come l'ex direttore creativo di World of Warcraft i cui riferimenti all'interno del gioco sono stati rimossi di recente.

Fonte: Gamingbolt.